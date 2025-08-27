miercuri 27 august, 2025
Depistat la volan, deși nu are permis de conducere

La data de 26 iunie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au oprit pentru control, în localitatea Călărași, un autoturism condus de un bărbat, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Ulterior, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

 

                                                                

