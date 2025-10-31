Depistat la volan, deși avea permisul anulat

La data de 30 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au depistat pe raza localității Stăuceni, un bărbat, de 43 de ani , din aceeași localitate, care se afla la volanul unui autoturism, iar la oprirea de către polițiști a făcut schimb de locuri cu pasagerul dreapta față. În urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce anulat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce anulat.