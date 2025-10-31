vineri 31 octombrie, 2025
Depistat la volan, deși avea permisul anulat

Depistat la volan, deși avea permisul anulat

La data de 30 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au depistat pe raza localității Stăuceni, un bărbat, de 43 de ani , din aceeași localitate, care se afla la volanul unui autoturism, iar la oprirea de către polițiști a făcut schimb de locuri cu pasagerul dreapta față. În urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce anulat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce anulat.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus