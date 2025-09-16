Depistat la volan cu numere expirate

La data de 15 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru control, în municipiul Dorohoi, un autoturism condus de către un tânăr, de 26 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, a reieșit faptul că valabilitatea autorizației de circulație provizorie eliberată, pentru numerele de înmatriculare provizorii, figurează ca fiind expirată.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.