Depistat de polițiști fără autorizație taxi

La data de 07 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Darabani au oprit pentru control, în localitatea Darabani, un autoturism, condus de către un bărbat, de 64 ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că acesta efectua transport de persoane contra cost fără a deține autorizație taxi. Conducătorul autoturismului a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, fiind dispusă suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului utilizat la săvârșirea contravenției, pe o perioadă de 6 luni, prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numerele de înmatriculare.