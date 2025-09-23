Depistat de polițiști, deși se sustrăgea de la executarea măsurii dispusă de instanță

La data de 22 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni au identificat pe drumul public din comuna Lunca, un tânăr, de 22 de ani, din aceeași localitate, față de care Judecătoria Gura Humorului a emis o sentință penală pentru comiterea unei fapte prevăzută de legea penală, prin care s-a dispus măsura internării într-un centru educativ.

Tânărul în cauză se sustrăgea de la executarea măsurii dispusă de instanță, însă a fost depistat de polițiști, urmând a fi transferat într-un centru educativ, în vederea punerii în aplicare a sentinței penale.