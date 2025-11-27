Declarație de presă privind măsurile luate de structurile MAI pentru minivacanța de 1 Decembrie

Ne aflăm în Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne, de unde sunt coordonate toate activitățile operative din această perioadă.

Suntem în plină campanie electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Până în acest moment nu au fost raportate incidente majore. Au fost semnalate 11 situații, dintre care 6 s-au confirmat, iar 3 sunt încă în curs de verificare.

În ultimele zile au avut loc 3 manifestări publice cu caracter electoral, toate desfășurate în condiții de siguranță, fără evenimente care să tulbure ordinea publică.

Pentru minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, aproximativ 24.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi, zilnic, în teren. Ei vor acționa pentru prevenirea faptelor ilegale, pentru menținerea fluenței traficului în zonele intens circulate și pentru intervenții rapide în situații de urgență.

Eforturile vor fi concentrate în stațiunile turistice, zonele de agrement și în locurile unde se așteaptă participarea unui public numeros. La nivel național sunt programate peste 400 de manifestări publice, cele mai ample desfășurându-se în București și Alba Iulia.

Efectivele MAI sunt pregătite să prevină faptele antisociale și să ofere un răspuns prompt în cazul unor situații neprevăzute.

Pentru siguranța din trafic, echipajele rutiere vor folosi zilnic, pe drumurile cu risc ridicat, aproximativ 300 de aparate radar, iar acțiunile de control vor continua atât pe timpul zilei, cât și noaptea.

Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să își adapteze viteza la condițiile meteo și să evite călătoriile dacă vehiculul nu este pregătit corespunzător pentru sezon.

La frontiera externă, dispozitivele de supraveghere și control au fost suplimentate, urmând ca, în funcție de valorile de trafic, să fie suplimentate arterele de control până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de frontieră.