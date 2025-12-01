De Ziua Națională a României, pompierii au sărbătorit alături de botoșăneni





alături de sute de oameni care au venit, cu bucurie și curiozitate, să descopere lumea salvatorilor. În parcarea Elvila din municipiul Botoșani, unde autospecialele de intervenție au fost expuse, atmosfera s-a transformat într-una de sărbătoare — plină de emoție, culori tricolore și zâmbete calde.

Cei mai încântați au fost, fără îndoială, copiii. Curioși și entuziasmați, au urcat în autospeciale, au probat căști și costume de protecție, au pornit sirene și au pus întrebări care mai de care. Pompierii le-au răspuns cu răbdare și multă căldură, povestindu-le cum arată o misiune reală și explicând de ce este atât de important să știm cum să reacționăm în situații de urgență.

Părinții au privit totul cu emoție, mândri că cei mici au ocazia să fie atât de aproape de eroii pe care îi văd, de obicei, doar în momente grele. De data aceasta, întâlnirea a fost una liniștită, prietenoasă — o clipă prețioasă în care comunitatea și salvatorii și-au dat mâna cu recunoștință și admirație.

Evenimentul a devenit o lecție despre încredere, curaj și solidaritate. Fiecare strângere de mână, fiecare fotografie, fiecare copil care a plecat acasă visând să devină salvator într-o zi a făcut ca momentul să fie cu adevărat special.

Acțiunea, organizată de Instituția Prefectului Județul Botoșani împreună cu structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne și Penitenciarul Botoșani, s-a încheiat în aplauze, mulțumiri și urări pentru cei care veghează necontenit asupra comunității.