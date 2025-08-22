Cursuri gratuite de limba engleză pentru cadrele didactice din județul Botoșani – un parteneriat reușit între Cambridge Star și Casa Corpului Didactic

În perioadele 14–18 iulie și 18–22 august 2025, Cambridge Star, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoșani, a organizat cu succes două sesiuni ale cursului gratuit de inițiere în limba engleză, adresat cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar din județul Botoșani. Deși inițial era planificată o singură grupă, interesul ridicat al profesorilor a dus firesc la extinderea programului cu o a doua serie.

Cursul s-a desfășurat în format față în față, la sediul Cambridge Star din Botoșani (str. 1 Decembrie nr. 20A), și a avut ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză la nivel A1–A2. În total, 44 de cadre didactice au beneficiat de un program intensiv de 10 ore (5 ședințe a câte 2 ore), materiale didactice gratuite și un mediu de învățare adaptat ritmului și nevoilor participanților.

„Am fost impresionată de deschiderea și implicarea cadrelor didactice participante. Acest curs nu a fost doar o introducere în limba engleză, ci și un pas concret spre o educație conectată la realitățile internaționale. Mulțumim Casei Corpului Didactic Botoșani pentru sprijinul acordat și, în mod special, doamnei profesor metodist Isabella Cantemir pentru colaborarea promptă și deschiderea față de inițiative care aduc plusvaloare educației botoșănene. Parteneriatul nostru a fost esențial pentru ca acest program să ajungă exact acolo unde era nevoie.” — Elisabeta Maxim, Director General Cambridge Star Botoșani

Obiectivele cursului:

Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză în contexte educaționale

Facilitarea accesului cadrelor didactice la mobilități internaționale și programe Erasmus+

Sprijinirea unei educații moderne, deschise către diversitate și incluziune

Participanții au primit diplome de participare și au apreciat atmosfera relaxată, ritmul accesibil și abordarea practică a sesiunilor. Mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a continua studiul limbii engleze, în vederea implicării în proiecte educaționale internaționale.

Această inițiativă reconfirmă angajamentul comun al Cambridge Star și Casei Corpului Didactic Botoșani pentru formarea continuă a cadrelor didactice și susținerea lor în adaptarea la cerințele unui sistem educațional în continuă schimbare.

Cambridge Star este un centru lingvistic dedicat excelenței în predarea limbii engleze, fiind singurul Gold Preparation Centre din județul Botoșani, distincție acordată de Cambridge English datorită rezultatelor constante și calității actului educațional. Cu peste 1900 de cursanți activi și sute de certificate Cambridge obținute anual, centrul oferă cursuri structurate pe niveluri CEFR, pregătire pentru examene internaționale și programe educaționale moderne, adaptate fiecărei vârste.

Prin proiecte gratuite, parteneriate locale și inițiative pentru formarea profesorilor, Cambridge Star contribuie activ la construirea unei comunități educaționale conectate la standarde internaționale.