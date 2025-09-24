CRIMINALIȘTII DIN NORD-ESTUL ȚĂRII, ANTRENAȚI LA BOTOȘANI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZURILE ÎN CARE AU FOST UTILIZATE DISPOZITIVE EXPLOZIVE

În perioada 24-26 septembrie 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani organizează un stagiu de pregătire pentru creșterea capacității de reacție și uniformizarea modului de intervenție a structurilor implicate în evaluarea primară și neutralizarea dispozitivelor explozive, precum și perfecționarea modului de efectuare a cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor în care au fost utilizate dispozitive de acest tip.

Stagiul de pregătire include module de pregătire teoretică și practică și simularea unor situații reale la care vor participa 45 de specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică – Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciilor criminalistice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Suceava, Iași, Bacău, Neamț, Vaslui și Vrancea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani, Inspectoratul Județean de Jandarmi Botoșani, Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Grupa pirotehnică, Serviciului Român de Informații.

Activitățile se vor încheia cu un exercițiu demonstrativ privind modul de intervenție și cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor în care au fost utilizate dispozitive explozive improvizate.

Stagiul de pregătire este realizat cu sprijinul oferit de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică din cadrul Consiliului Județean Botoșani.

În foto: comisar șef de poliție Alexandru Poroșanu, Director adjunct al Institutului Național de Criminalistică