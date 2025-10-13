Coșurile de fum necurățate au făcut trei victime în aria de activitate a Delgaz Grid

Alte 13 persoane intoxicate cu monoxid de carbon au fost la un pas de moarte;

Cauzele incidentelor: coșuri de fum înfundate, racorduri de coș neetanșe sau sisteme necorespunzătoare de evacuare a gazelor arse;

Intoxicația cu monoxid de carbon se manifestă prin greață, amețeli și dureri de cap și poate deveni fatală în timpul somnului;

Trei persoane au decedat și alte 13 au fost afectate, în acest an, în urma intoxicațiilor cu monoxid de carbon produse în locuințele lor din județele Cluj, Neamț, Sibiu, Mureș și Caraș-Severin, aflate în zona de activitate a companiei de distribuție Delgaz Grid, cel mai recent caz fiind al unei femei de 87 de ani, găsită fără suflare în locuința sa din Mediaș.

Alte două persoane din Caransebeș și Roman, în vârstă de 57, respectiv 88 de ani, și-au pierdut viața din cauze similare, în această perioadă.

Cauza comună a acestor tragedii este coșul de fum obturat, care nu a mai permis evacuarea gazelor arse din încăpere. Niciunul dintre aceste grave incidente nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost luate măsuri de curățare a coșurilor de fum și de remediere a defecțiunilor la sistemele de evacuare a gazelor arse.

Printre cauzele incidentelor din acest an se află și utilizarea necorespunzătoare a aparatelor pe gaz, funcționarea defectuoasă a sistemelor de evacuare a gazelor arse pentru centrale termice și sobe sau folosirea aragazului ca sursă de încălzire.

„Nu putem lăsa la voia întâmplării pregătirea pentru iarnă. Sunt câteva reguli care trebuie aplicate fără nicio abatere, dacă vrem să trecem cu bine sezonul rece, fără să ne punem în pericol viața proprie sau pe cea a celor dragi. Iar curățarea coșurilor de fum este una dintre ele și se face obligatoriu în perioada premergătoare venirii frigului”, spune Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.

Pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon este absolut necesară respectarea următoarelor reguli:

Verificați periodic sistemul de evacuare a gazelor arse! Dacă locuiți la bloc, trebuie să vă asigurați că în bucătărie sunt canale, grile sau orificii de ventilare pentru evacuarea gazelor arse spre exterior și verificați dacă aceste goluri nu sunt obturate. Dacă sunt probleme, apelați doar la specialiști autorizați. Verificați periodic coșurile de fum și hornurile dacă locuiți la casă, cel puțin de două ori pe an, obligatoriu o dată înainte de începerea sezonului rece, doar cu persoane autorizate. Totodată, verificați îmbinările între aparatele de încălzire și coșurile de evacuare și garniturile de etanșare de la focare. Nu folosiți aragazul pentru încălzirea locuinței! Când preparați hrana, aragazul trebuie supravegheat, altfel există riscul ca flacăra să se stingă și să se acumuleze gaze în încăpere. Instalați detectoare de monoxid de carbon în încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaz! Acestea pot ajuta la prevenirea unor incidente grave, deoarece emit semnale sonore și avertizează cu privire la prezența monoxidului de carbon.

Monoxidul de carbon nu are culoare și miros, ceea ce îl face greu de detectat. Simptomele intoxicației depind de concentrația monoxidului de carbon și de durata expunerii și se manifestă prin greață, amețeli și dureri de cap. De aceea, în cazul unei intoxicații cu monoxid de carbon, trebuie să scoatem victimele la aer curat, să aerisim încăperile și să contactăm serviciul medical de urgență.

Mai multe sfaturi și recomandări despre utilizarea în siguranță a surselor de energie și gaze naturale se găsesc pe conturile de social media Romania Sigură, proiect realizat în cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranță”, încheiat între E.ON, Delgaz Grid, Departamentul pentru Situații de Urgență (D.S.U.) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.).