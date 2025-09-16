Copilăria prinde culoare la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani!

În perioada 18–21 septembrie 2025, Botoșaniul găzduiește Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți „APOLODOR”, un eveniment dedicat artei, literaturii și imaginației. Festivalul propune publicului expoziții ce reflectă tendințele actuale din ilustrația de carte românească, aduce în premieră ilustrații inedite ale marii artiste Tia Peltz și oferă o privire spre viitorul acestei arte prin prezentarea lucrărilor unor tineri elevi și absolvenți pasionați de desen și culoare.

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani invită publicul la următoarele vernisaje:

Joi, 18 septembrie 2025

„Ilustrații la poveștile lui Ion Creangă” – expoziție cu lucrări inedite de Tia Peltz, curator: Dana Lungu, ora 11,00, Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani

Dana Lungu a pregătit o expoziție care ne poartă în universul artistic al Tiei Peltz (1923–1999), una dintre cele mai mari graficiene române, celebră pentru delicatețea, umanismul și luminozitatea stilului său. Biblioteca Județeană are onoarea de a aduce în fața publicului botoșănean șase desene inedite, realizate pentru un volum cu poveștile lui Ion Creangă, un proiect editorial din anii ’60 care nu a mai fost finalizat și care, până acum, a rămas necunoscut publicului larg. Redescoperite acum, aceste lucrări devin nu doar un prilej de emoție estetică, ci și o adevărată restituire culturală de mare valoare, prin care Botoșaniul se înscrie pe harta marilor evenimente artistice naționale

„Maria Baciu, copilării cu autograf”, curator: Anemone Blanche, ora 12,00 – Secția de Împrumut Carte pentru Copii a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani

Scriitoare botoșăneană, profesoară și autoare iubită de copii, Maria Baciu a dăruit cititorilor cărți pline de sensibilitate, umor și spirit ludic. Expoziția oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi volume cu autograf și alte mărturii care reconstituie universul său literar și uman.

Vineri, 19 septembrie 2025

„Ilustrații de poveste” – expoziție cu lucrări realizate de elevii Liceului de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani, curator: prof. Genoveva Dolhescu, ora 11,00 – Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani

Această expoziție aduce prospețimea și energia generației tinere: elevii dau viață poveștilor copilăriei prin imagini pline de expresivitate, de la interpretări clasice până la viziuni moderne și surprinzătoare. Prin lucrările lor, privim viitorul ilustrației românești prin ochii unor tineri pasionați de artă.

Trei expoziții, trei moduri diferite de a privi copilăria: prin opera unei mari artiste, prin amintirile unui scriitor îndrăgit și prin creația tinerilor care dau viață basmelor de mâine.

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani vă invită cu drag să luați parte la aceste vernisaje și să celebrăm împreună magia poveștilor!