Copii protejați, comunitate sigură! Acțiuni de informare și educare preventivă în orașele Darabani și Săveni, organizate de pompierii cu ocazia Zilei Internaționale a Reducerii Riscului de Dezastre

Sub acest slogan s-au desfășurat, astăzi, acțiuni de informare și educare preventivă în orașele Darabani și Săveni, organizate de pompierii cu ocazia Zilei Internaționale a Reducerii Riscului de Dezastre. Activitățile au avut loc în apropierea piețelor și supermarketurilor, în mijlocul comunităților.

Tema din acest an, propusă de Organizația Națiunilor Unite, este educarea și implicarea copiilor și adolescenților în reducerea riscului de dezastre, pentru o generație mai pregătită și o comunitate mai rezilientă.

Așadar, în centrul acțiunilor s-a aflat broșura educativă „Copii protejați, comunitate sigură”, un material dedicat copiilor și adolescenților, care conține: sfaturi despre cum să reacționeze în caz de cutremur, incendiu sau inundație; informații despre conținutul rucsacului de urgență; cum se implica tinerii pentru prevenirea dezastrelor.

Totodată, au fost prezentate ghidurile practice din seria “Supraviețuitorii”, materiale informative adaptate copiilor cu vârste între 6-10 ani.

Tot astăzi, la subunitățile ISU din județ – inclusiv cele din Darabani și Săveni – a fost organizată Ziua Porților Deschise. Vizitatorii au putut vedea autospecialele de intervenție, au discutat cu salvatorii despre misiunile lor și au învățat cum să acționeze în situații de urgență.