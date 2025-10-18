Cooperare româno-moldoveană eficientă: Două persoane oprite la malul râului Prut înainte să intre ilegal în România

Ca urmare a schimbului operativ de date dintre autoritățile de frontieră de pe cele două maluri ale Prutului, două persoane de origine afro-asiatică au fost depistate în timp ce încercau să treacă ilegal râul Prut, cu intenția de a intra în România din Republica Moldova. Cooperarea transfrontalieră dintre România și Republica Moldova se dovedește, din nou, un instrument esențial în prevenirea și combaterea migrației ilegale.

Săptămâna trecută, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut – ITPF Iași au organizat o acțiune, în cadrul căreia au fost depistate două persoane de origine afro-asiatică în încercarea de a trece ilegal frontiera de stat dinspre Republica Moldova în România, prin traversarea râului Prut.

În urma verificărilor efectuate, colegii noștri au stabilit că persoanele sunt cetățeni indieni, care au declarat că intenţionau să ajungă într-un stat din vestul Europei.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, iar migranții au fost preluați de către autoritățile moldovene în baza acordului de readmisie.

Acțiunea reconfirmă importanța colaborării transfrontaliere în gestionarea provocărilor comune și întărește parteneriatul strategic dintre instituțiile de aplicare a legii din România și Republica Moldova.