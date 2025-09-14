Control duminical al polițiștilor botoșăneni în Piața Centrală și în Centrul Vechi

Duminică, 14 septembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sprijiniți de colegii de la ordine publică, rutieră, economic, acțiuni speciale și jandarmi, alături de reprezentanți ai SC Locativa, au desfășurat o amplă acțiune de prevenire și verificare în zona Centrului Vechi și a Pieței Centrale din municipiul Botoșani. Scopul acțiunii a fost prevenirea și combaterea faptelor antisociale, dar și verificarea situației locative din imobilele aflate în administrarea SC Locativa.

În cadrul controalelor, polițiștii au legitimat 163 de persoane și au efectuat verificări în mai multe imobile. Totodată, pe arterele din apropierea zonelor vizate, polițiștii rutieri au acționat pentru prevenirea accidentelor și sancționarea șoferilor care pun în pericol siguranța traficului.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 4.500 de lei, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și pentru abateri la regimul rutier.