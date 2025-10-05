Contrabandiști ingenioși: țigări ascunse sub bucăți de brânză și în roata de rezervă

Echipa comună de control din cadrul PTF Stânca a descoperit și ridicat în vederea confiscării, în urma unui control, o cantitate de țigarete de contrabandă ascunsă într-un mod ingenios.

În data de 03 octombrie a.c., echipa comună de control din cadrul PTF Stânca, formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali, a efectuat un control asupra unor autoturisme, despre care existau suspiciuni că transportă țigarete de contrabandă.

În urma controlului, în roata de rezervă a unui autoturism precum și în bagajele unuia dintre ocupanții autoturismului, respectiv într-un recipient de plastic în care se aflau mai multe bucăți de brânză sărată, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit ascunse mai multe pachete cu țigarete.

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării, iar persoanele au fost sancționate contravențional.

Comunicat de presă I. T.P.F. BOTOȘANI