CONTINUĂ CONTROALELE POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI BOTOȘANI

Polițiștii de imigrări din Botoșani au desfășurat, la data de 30 septembrie a.c., o acțiune pentru prevenirea și combaterea șederii și muncii ilegale a străinilor. Verificările au vizat două societăți comerciale din județ, cu obiect de activitate în domeniul restaurantelor și al întreținerii peisagistice.

În cadrul controalelor au fost legitimate trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean din Sri Lanka. În urma verificărilor nu au fost constatate nereguli, nefiind identificați străini aflați în ședere ilegală sau încălcări ale legislației în domeniu.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii de imigrări urmărind menținerea unui climat de legalitate privind șederea și munca cetățenilor străini pe raza Județului Botoșani.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE