Continuă apelurile false la Serviciul Național Unic de Urgență 112

În perioada 1 iunie – 10 septembrie, în Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) din Botoșani au fost primite peste 6.600 de apeluri prin Serviciul Național Unic de Urgență 112, cu 200 de apeluri mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe apeluri înregistrate provin din mediul rural, mai exact în jur de 4000, iar 2.500 au fost din mediul urban.

Dintre apelurile efectuate prin serviciul de urgență, 285 au fost false, iar 16 abuzive, apelanții fiind sancționați cu amendă contravențională, în valoare totală de peste 750.000 de lei.

În perioada analizată, pentru nerespectarea prevederilor Legii 61 din 1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială au fost aplicate peste 1.000 de sancțiuni, în valoare de aproximativ 400.000 lei.

Cele mai frecvente situații au vizat tulburarea ordinii și liniștii publice, adresarea de injurii și consumul de alcool în spațiul public.

Aceste sancțiuni au rolul de a restabili un climat de siguranță și normalitate pentru cetățeni.