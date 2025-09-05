CONȘTIENTIZARE ANGAJATORI PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN REGES-ONLINE

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE, care statuează termenul de tranziție de 6 luni de tranziție de la REVISAL LA REGES-ONLINE, vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 1 octombrie 2025, aplicația Revisal nu va mai fi disponibilă, toate raportările privind registrul general de evidență a salariaților urmând a se efectua exclusiv prin noua platformă digitală REGES ONLINE.

Perioada de tranziție de 6 luni instituită de actul normativ menționat are ca scop facilitarea adaptării angajatorilor la noile cerințe tehnice și procedurale. În acest interval, angajatorii au obligația de a efectua toate demersurile necesare pentru asigurarea conformității cu noile modalități de raportare. La data de 30 septembrie 2025 se împlinește termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și, totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani oferă angajatorilor îndrumarea și sprijinul necesar pentru implementarea și utilizarea corespunzătoare a platformei REGES ONLINE, prin canale oficiale de comunicare (site-ul ITM Botoșani, transmitere mailuri către angajatori), prin mjloace de publicitate (mass-media locală, pagina oficială de Facebook a ITM Botoșani), precum și prin organizarea de sesiuni de instruire.

Reamintim răspunderea contravențională pe care o generează neconformarea, respectiv nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru, în termenul legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Îndemnăm toți angajatorii să ia din timp măsurile necesare, astfel încât la data de 1 octombrie 2025 să utilizeze în mod exclusiv platforma REGES ONLINE.

Inspector-şef,

ITM Botoșani