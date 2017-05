Constantin și Elena, Sfinții Impărați care au scos creștinismul din catacombe

Pe 21 mai îi sărbătorim pe Sfintii Impărați Constantin și Elena, cei “intocmai cu Apostolii”. Constantin cel Mare a fost primul fiu a lui Constantius Chlorus și al Elenei. A fost proclamat august in anul 306, moment in care ii conferă mamei sale, Sfânta Elena, titlul de “Nobilissima Femina” (Doamna prea nobilă), iar in anul 325, ii acordă distincția de “Augusta”.

Sfantul Constantin cel Mare este primul impărat roman creștin. Dupa ce l-a invins pe impăratul păgân Maxentiu, Constantin dă in anul 313 celebrul Edict de la Milan, prin care religia creștină devine o religie permisă. Lucrarea sa misionară nu se opreste aici. Scutește Biserica de dări, drept de care nu se bucurau templele păgâne, și ii inapoiază tot ceea ce ii fusese confiscat, acordandu-i și dreptul de a primi donații. Nu trebuie uitat nici ajutorul acordat episcopilor cu sume importante din tezaurul statului, pentru ridicarea de biserici și intreținerea clerului. El a dăruit Bisericii și dreptul de eliberare a sclavilor. A inlăturat din legile penale pedepsele contrare creștinismului, precum: răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul roșu). Prin legea din 321, Constantin cel Mare a generalizat duminica ca zi de repaus in Imperiu. Impăratul Constantin a adoptat legi care interziceau adulterul și avortul, abandonarea copiilor nou născuți, răpirea copiilor și vinderea copiilor din motive de sărăcie.

Datorită lui are loc primul Sinod Ecumenic, ținut in anul 325, la Niceea, pentru afirmarea dreptei credințe. Amintim că in cadrul acestui Sinod au fost alcătuite primele 7 articole ale Simbolului de credintă (Crezul), a fost fixată data Paștilor (prima duminică după luna plină, după echinocțiul de primăvară) și s-au dat 20 de canoane referitoare la disciplina bisericească. La sfârșitul lucrărilor, când Osiu de Cordoba a rostit articolele din Crez, Constantin a spus: “Da, acesta este adevărul. Nu sunt teolog, dar simt că aici este adevarul. Sunt convins că nu voi l-ati făcut, ci Dumnezeu care a lucrat cu voi”.

Constantin cel Mare a primit botezul de la episcopul Eusebiu de Nicomidia in luna mai, anul 337. A trecut la cele veșnice in același an, pe 21 mai.

In iconografia ortodoxă, Sfinții Impărați Constantin și Elena au intre ei așezată Sfânta Cruce, pentru că Sfântul Constantin a descoperit Crucea pe cer, iar Sfanta Elena în pământ. Menționăm că in ajunul luptei cu Maxentiu, Constantin a văzut pe cer ziua, in amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu inscripția: “in hoc signo vinces” (prin acest semn vei birui). Noaptea, in timpul somnului, i se descoperă Hristos, cerându-i să pună semnul sfintei cruci pe steagurile soldaților. Dând ascultare poruncii primite in vis, iese biruitor in lupta cu Maxentiu. Pe acest eveniment este pusă, de foarte mulți cercetători, convertirea impăratului la religia creștină.

Mama sa, Elena, a reușit sș descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos. Potrivit tradiției, in urma săpăturilor s-au găsit trei cruci. Pentru a se identifica crucea pe care a fost răstignit Hristos, au atins cele trei cruci de un mort. Acesta a inviat in momentul in care a fost atins de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326, episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea și a inăltat-o in fața mulțimii, iar ziua de 14 septembrie a devenit sărbătoarea Inălțârii Sfintei Cruci in calendarul creștin. Datorită demersului ei de a căuta Crucea Mântuitorului, Sfanta Elena este și ocrotitoarea arheologilor. Numele ei se traduce “făclie”, “torță”, “strălucirea soarelui”. Sursa: CrestinOrtodox.ro

LA MULȚI ANI tuturor celor care poartă aceste nume!