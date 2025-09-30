Confirmarea unui focar de pestă porcină africană în comuna Roma

Dan Nechifor Prefectul județului,, a convocat astăzi, Centrul Local pentru Combaterea Bolilor, în vederea aprobării planului de măsuri, având în vedere confirmarea unui focar de pestă porcină africană la un număr de 2 capete porcine domestice deținute de un localnic din comuna Roma.

Astfel, s-au luat următoarele măsuri:

- Plasarea exploatației infectate sub supraveghere

- Instituirea zonei de protecție, cu restricții de mișcare pe o rază de 3 km în jurul focarului ( loc. Roma din UAT Roma și loc. Nicșeni din UAT Nicșeni)

- Instituirea zonei de supraveghere, cu restricții de mișcare, pe o rază de 10 km în jurul focarului, care include și zona de protecție (UAT ROMA cu loc. Cotârgaci, UAT DIMACHENI cu loc. Dimăcheni, UAT CORLATENI cu loc. Mateeni, Vlădeni, Podeni, UAT UNGURENI cu loc. Călugărenii Noi,UAT NICSENI cu loc. Dorobanți, Dacia, UAT RACHITI cu loc. Costești, Răchiți, Cișmea, UAT BOTOSANI cu loc. Botoșani, UAT M. EMINESCU cu loc. Cătămărăști Deal, Manolești, Stâncești, Cătămărști, Ipotești, Cervicești, Cervicești Deal, Cucorăn, UAT LEORDA cu loc. Leorda, UAT BRAESTI cu loc. Popeni.

De precizat este faptul că în zona de supraveghere de 10 km se află o fermă de suine, de creștere și îngrășate porcine, aflată pe raza comunei Leorda, pentru care s-au instituit măsuri de restricții de circulație din și înspre fermă, a porcilor vii, pentru o perioadă de 30 zile, până la stingerea oficială a focarului.

- Constituirea de patrule mobile de control rutier auto pe căile de acces din și înspre localitatea infectată, la intrarea și ieșirea din zona infectată, interzicerea mișcării oricăror specii de animale și a produselor de origine animală, din și înspre exploatația contaminată timp de 7 zile, precum și interzicerea circulației porcinelor vii, a comercializării cărnii și a produselor din carne de porc din zona de protecție și de supraveghere către alte zone libere de boală, până la ridicarea restricțiilor și stingerea oficială a focarului ( minim 30 zile de la confirmare)

- Se suspendă, pe o perioadă nelimitată organizarea de târguri, oboare, aglomerări de animale, expoziții, transporturi de animale (neautorizate) sau orice alte evenimente care implică mişcarea animalelor din toate speciile.

