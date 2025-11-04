Conferința de deschidere a Proiectului ROMD00074 – FLOOD RESCUE „Pregătire comună pentru salvarea de vieți în caz de inundații”

Astăzi, 4 noiembrie 2025, a avut loc conferința de deschidere a proiectului FLOOD RESCUE, derulat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (Partener Lider) în parteneriat cu ISU Botoșani, Inspectoratul General de Aviație și Direcția regională căutare-salvare nr. 2 Bălți din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului pentru Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI), prin Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 1 – Comunități verzi, Obiectivul specific 1.1 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările bazate pe ecosistem.

Evenimentul s-a desfășurat la Botoșani și marchează debutul unei noi etape de cooperare transfrontalieră între România și Republica Moldova, pentru creșterea capacității de intervenție în caz de inundații.

Proiectul are o valoare totală de 1.664.682,42 euro și o durată de implementare de 24 de luni (15.07.2025 – 14.07.2027).

Vor fi organizate sesiuni comune de antrenament, se vor achiziționa echipamente și autospeciale moderne, iar procedurile de intervenție vor fi îmbunătățite.