sâmbătă 15 noiembrie, 2025
Conduceți prudent: camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui răsturnat pe DN 24 Botoșani – Săveni

Conduceți prudent: camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui răsturnat pe DN 24 Botoșani – Săveni



În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN 24, pe ruta Botoșani – Săveni, unde un camion încărcat cu aproximativ 25 de tone de semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat în afara părții carosabile.

La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că nu erau persoane încarcerate sau rănite. Pompierii au acționat pentru eliminarea riscului de izbucnire a unui incendiu.

Pentru prevenirea producerii unor astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus