Conduceți prudent: camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui răsturnat pe DN 24 Botoșani – Săveni

În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN 24, pe ruta Botoșani – Săveni, unde un camion încărcat cu aproximativ 25 de tone de semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat în afara părții carosabile.

La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că nu erau persoane încarcerate sau rănite. Pompierii au acționat pentru eliminarea riscului de izbucnire a unui incendiu.

Pentru prevenirea producerii unor astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.