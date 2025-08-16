sâmbătă 16 august, 2025
Conducere fără permis și fals privind identitatea

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit pentru control, pe drumul public din Flămânzi, un autoturism condus de o tânără de 30 de ani, din aceeași localitate. Aceasta a declarat faptul că nu deține asupra sa documentele prevăzute de lege, iar în momentul solicitării de către polițiști a datelor necesare verificării, tânăra a oferit datele altei persoane, încercând să îi inducă în eroare pe polițiști. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că aceasta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat de la începutul lunii august, pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 de km/h. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis și fals privind identitatea.

