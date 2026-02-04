miercuri 4 februarie, 2026
Condamnat la peste patru ani de închisoare cu executare

La data de 2 februarie 2026 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au identificat un tânăr, de 31 de ani, din comuna Broscăuți, pe numele căruia era emis de către instanța de judecată un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat la patru ani și o lună de închisoare cu executare pentru infracțiunile de violare de domiciliu în formă continuată, furt calificat și distrugere. Tânărul a fost depistat în localitatea de domiciliu, fiind reținut și ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani în vederea încarcerării.

