Condamnat la închisoare pentru ultraj

La data de 13 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat un bărbat, de 38 de ani, din comuna Corni, pe numele căruia era emis de către o instanță de judecată un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta a fost condamnat la doi ani și cinci luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, comisă în luna august 202, când a adresat în mod repetat amenințări cu acte de violență și cu moartea unui pădurar, care era în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Bărbatul a fost depistat în localitatea de domiciliu, fiind reținut și ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani.

