Condamnat la închisoare cu executare pentru conducere fără permis

La data de 11 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat un bărbat, de 56 de ani, din comuna Vorona, pe numele căruia era emis de către o instanță de judecată un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Bărbatul a fost depistat în localitatea de domiciliu, fiind reținut și ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani.