Concert al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” Botoșani la Liveni

 Comunicat de presă

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, la Casa Memorială „George Enescu” din Liveni, cu începere de la ora 17.00, va avea loc un concert al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, eveniment cultural desfășurat sub egida Festivalului Internațional „George Enescu” (aflat sub înaltul patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii).

Cu participarea dirijorului Alexandru Ilie și a solistului Remus Azoiței, vor fi interpretate următoarele creații muzicale: George Enescu, „Rapsodia română nr. 2 în re major op. 11”; George Enescu, „Baladă pentru vioară și orchestră”; Béla Bartók, „Dansuri populare românești Sz. 56”; Ciprian Porumbescu, „Baladă pentru vioară și orchestră op. 29”; George Enescu, „Rapsodia română nr. 1 în la major op. 11”.

