COMUNICAT DE PRESĂ PNL BOTOȘANI

Față de articolele apărute în spațiul public prin care se arată că domnul Florin Țurcanu, fost președinte al Consiliului Județean Botoșani, ar deține calitatea de consilier al domnului Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și președinte al Filialei PNL Botoșani, Partidul Național Liberal – Filiala Botoșani dezminte categoric aceste informații.

Domnul Florin Țurcanu nu deține calitatea de consilier și nu ocupă nicio funcție de natură consultativă sau decizională în cadrul instituției ori a conducerii organizației județene PNL.

Totodată, reiterăm intenția domnului Valeriu Iftime de a comunica deschis proiectele, planurile și acțiunile sale și de a păstra un dialog cu toate persoanele care doresc să se implice în îndeplinirea strategiei pentru județ. Implicarea acestora este exclusiv de natură consultativă, la nivel tehnic, fără atribuții sau responsabilități în procesul decizional.

Partidul Național Liberal – Filiala Botoșani își reafirmă angajamentul ferm pentru realizarea obiectivelor strategice majore care au ca finalitate dezvoltarea județului Botoșani, continuând să susțină transparența, responsabilitatea și informarea corectă a cetățenilor.