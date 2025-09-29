COMUNICAT DE PRESĂ Pentru angajatori cu privire la obligativitatea înscrierii în platforma digitală REGES-ONLINE

În contextul înlocuirii aplicației REVISAL cu platforma digitală REGES-ONLINE și ținând cont de faptul că termenul de înscriere în Reges-Online s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2025 la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, tocmai pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situația de a primi sancțiuni, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani îndeamnă toți angajatorii să ia din timp măsurile necesare, astfel încât la data de 1 ianuarie 2026 să utilizeze în mod exclusiv platforma REGES ONLINE.

Reamintim răspunderea contravențională pe care o generează neconformarea, respectiv nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru, în termenul legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei .

În prezent, doar 36% dintre angajatorii din județul Botoșani au reușit să finalizeze tranziția, iar menținerea termenului inițial, până la 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni aplicate angajatorilor care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau suportul necesar. Prin urmare, această perioadă suplimentară este un semn de respect față de mediul de afaceri și față de cei care creează locuri de muncă.

Toți angajatorii sunt invitați să finalizeze înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârșitul acestui an, având în vedere că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit.

Facem apel către angajatori, să se înregistreze fără întârziere în REGES-ONLINE, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării.

