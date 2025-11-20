COMUNICAT DE PRESĂ Pentru angajatori cu privire la înrolarea în platforma digitală REGES-ONLINE

ITM BOTOȘANI reamintește angajatorilor din județ faptul că data de 31.12.2025 este termenul limită până la care aceștia trebuie să se înregistreze în noua platformă REGES-ONLINE și, totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL.

În prezent, doar 49% dintre angajatorii din județul Botoșani au migrat în noua platformă REGES ONLINE, iar cei care nu se vor conforma și nu vor realiza migrarea până la data de 31.12.2025 vor fi sancționați. Pentru nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru, în termenul legal, se va aplica amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Reamintim faptul că trecerea la REGES-ONLINE nu presupune migrarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare.

Reprezentanții ITM Botoșani roagă angajatorii să se mobilizeze și să facă trecerea în noua platformă REGES ONLINE cât mai curând și să nu lase această obligație pe ultimele zile, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării.

Se vor aplica sancțiuni pentru cei care nu vor migra în termenul limită: 31.12.2025.

Inspector-şef

ITM Botoșani