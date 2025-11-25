Comunicat de presă – „Nicolae Iorga – 85 de ani de la trecerea în eternitate”

Muzeul Judeţean Botoşani organizează joi, 27 noiembrie 2025, ora 13.00, în amfiteatrul Colegiului Național „A.T. Laurian”, colocviul comemorativ „Nicolae Iorga – 85 de ani de la trecerea în eternitate”.

În cadrul evenimentului va avea loc lansarea cărții Contribuții la Bio-Bibliografia Nicolae Iorga (1995-2025), autor prof. dr. Dan Prodan.

Vor susține intervenții: Violeta Damaschin – președintele Asociației Culturale „Nicolae Iorga” Botoșani, col (r.) dr. Sergiu Balanovici, prof. dr. Dan Prodan și George Arhip – muzeograf, Casa Memorială „Nicolae Iorga” Botoșani.

Evenimentul este realizat în colaborare cu Asociația Culturală „Nicolae Iorga” Botoșani și Colegiul Național „A.T. Laurian”, cu participarea elevilor coordonați de prof. Mihaela Ciobanu și prof. Sorin Nistorică.