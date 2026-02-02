COMUNICAT DE PRESĂ I.T.M. Botoșani – Pentru angajatori cu privire la munca nedeclarată – “munca la negru”

Munca nedeclarată reprezintă acea activitate prestată de un salariat pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă.

În sensul prevederilor Codului Muncii, munca nedeclarată reprezintă și constituie contravenții:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii – nerespectarea acestei obligații se sancţionează cu amendă de 40.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 1.000.000 lei;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, contravenție ce se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, ce se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

d) primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. c), sancționabil cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani reamintesc angajatorilor faptul că

legalizarea raporturilor de muncă este esențială pentru protecția socială a lucrătorilor, inclusiv pentru acces la drepturi și pentru siguranța pe termen lung.

ITM Botoșani continuă controalele și dialogul cu angajatorii, pentru ca protecția celor care muncesc să nu rămână doar un principiu, ci să se vadă în practicile zilnice din fiecare loc de muncă.

Inspector-șef

ITM Botoșani