COMUNICAT DE PRESĂ I.T.M. BOTOȘANI : Pentru angajatori, cu privire la înrolarea în platforma digitală REGES-ONLINE

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani îndeamnă toți angajatorii să ia din timp măsurile necesare, astfel încât la data de 1 ianuarie 2026 să utilizeze în mod exclusiv platforma REGES ONLINE. Începând cu această dată, aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, iar toate raportările privind evidența salariaților se vor realiza exclusiv prin platforma digitală REGES-ONLINE.

În cazul în care v-ați înregistrat deja în REGES-ONLINE, vă mulțumim și vă încurajăm să contribuiți la diseminarea acestei informații către alți angajatori care nu au finalizat încă înregistrarea.

Pentru cei care nu au parcurs încă acest pas, vă reamintim că:

- Înregistrarea în platformă se face simplu, direct din browser, fără instalare locală, accesând: https://reges.inspectiamuncii.ro/

- Autentificarea se poate realiza fie prin cont creat în platforma RoEID, fie cu semnătură digitală calificată, similar ca la ANAF.

- Datele din REVISAL sunt deja migrate – nu este necesară o acțiune manuală în acest sens.

Până la 31 decembrie 2025, trebuie completate în REGES-ONLINE acele elemente ale contractelor de muncă active, care nu se regăsesc deja în REVISAL.

Pentru a vă sprijini în utilizarea platformei, vă recomandăm următoarele materiale:

Tutoriale video:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpqSMiGqy3ZFAijRX02yGo59sE9aNZf1o

Înregistrările video live ale ședințelor de instruire organizate de Inspecția Muncii.

https://www.youtube.com/watch?v=JrMEizVJGKI&list=PLpqSMiGqy3ZGZbyXWaIbFDfUH246ZjY-l

Vă reamintim că neîndeplinirea obligațiilor legale privind înregistrarea și completarea datelor în REGES-ONLINE poate atrage sancțiuni, conform prevederilor HG nr. 295/2025. ⚖️

Vă mulțumim pentru colaborare și implicare!

Inspector-şef

ITM Botoșani