Comunicat de presă I.T.M Botoșani: Întâlnire cu angajatorii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări Botoșani a organizat în data de 10 octombrie, de la ora 11, la sediul ITM Botoșani, o întâlnire cu angajatorii. În cadrul acesteia, s-a discutat despre prevederile legale privind încadrarea în muncă și detaşarea străinilor pe teritoriul României, despre importanța inițierii negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, despre tranziția de la Revisal la Reges-Online, precum și despre ultimele modificări legislative din domeniile Relațiilor de muncă. Aceste activități s-au desfășurat în cadrul planului comun de acțiune dintre IGI și Inspecția Muncii.

Obiectivele acestei întâlniri au fost:

-informarea persoanelor fizice care au sau au avut calitatea de salariat cu privire la condițiile în care pot solicita adeverințe de vechime și/sau de venit, informarea și conștientizarea angajatorilor și a deținătorilor de arhivă, cu privire la obligația legală de eliberare a acestora,

-prevenirea și combaterea muncii nedeclarate a străinilor prin informarea cu privire la condițiile în care angajatorii români pot angaja cu contract individual de muncă cetățeni străini și regimul juridic aplicabil acestora pe teritoriul țării noastre,

- informarea angajatorilor despre importanța inițierii negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și beneficiile încheierii acestuia,

- conștientizarea angajatorilor de a lua din timp măsurile necesare , astfel încât la data de 1 ianuarie 2026 să utilizeze în mod exclusiv platforma REGES-ONLINE.

Au avut loc dezbateri care au vizat cele mai importante și de interes teme din sfera domeniilor de activitate ale instituțiilor participante. Reprezentanții celor 9societăți participante, prezenți la această întâlnire, au avut posibilitatea de a-și lămuri neclaritățile, de a-și prezenta problemele cu care se confruntă în aplicarea legislației muncii.

Dialogul constructiv dintre părțile participante a fost susținut din partea ITM Botoșani de către d-na Daniela Petronela Lozneanu – Inspector-șef, precum și reprezentantul din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări al județului Botoșani – d-l Ionuț Ioanașciuc– subcomisar de poliție.

Sesiunea de întrebări și răspunsuri a captat atenția participanților, care au prezentat interes în ceea ce privește aplicarea ultimelor modificări legilastive și obținerea documentelor necesare de la IGI, precum și diferite spețe din domeniile Relațiilor de muncă.

Atât reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă, cât și reprezentantul IGI Botoșani și-au arătat disponibilitatea de a oferi sprijin angajatorilor pentru aplicarea corectă a prevederilor legale și pentru soluționarea cât mai rapidă a solicitărilor venite din partea acestora.