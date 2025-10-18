Comunicat de presă – Expoziția de pictură și grafică „Memorii în culori”

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 17-31 octombrie 2025, în spațiul Galeriei ,,Colecția de Artă”, expoziția de pictură și grafică ,,Memorii în culori”, o nouă „personală” a artistului botoșănean Cristian Bîrzoieș.

Pasiunea pe care a avut-o încă din copilărie față de desen a fost transformată, în timp, cu studiu și muncă tenace, într-o adevărată artă. A absolvit în 2020 cursurile Școlii Populare de Arte „George Enescuˮ din Botoșani, unde a studiat cu profesorii Angela și Victor Hreniuc, iar ulterior a făcut studii de masterat în domeniul graficii la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. A participat cu lucrări de pictură și grafică la numeroase expoziții colective, organizate la: Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchianˮ din Botoșani, la Bistrița, Iași, Sibiu, Piatra-Neamț, Bacău, Brăila. A participat cu acuarelă la expoziția organizată la Teatrul Național din București.

A deschis prima expoziție, denumită ,,Universuri ancestrale”, la galeriile din Botoșani, pe 3 august 2019, alături de artistul Marcel Alexa. Au urmat apoi expozițiile: ,,Flori de rol”, la Galeria ,,Colecția de Artăˮ, iulie 2023, cu lucrările pregătite pentru susținerea dizertației; o „personală” prezentată la Memorialul Ipotești, 2024; ,,Fragmente de realitate… între spațiu și timp”, vernisată pe 16 mai 2025, la Galeria de Artă „Casa Zamfirescu” din Botoșani).

Lucrări ale artistului se regăsesc în colecții private din România, Grecia, Italia și Spania.

Vernisajul expoziției va avea loc sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 11.00, la Galeria ,,Colecția de Artă” Botoșani, Piața Revoluției, nr. 13.

Evenimentul expozițional este curatoriat și prezentat de Liviu Șoptelea, artist vizual.

Intrarea este gratuită.

Program zilnic de vizitare: 9.00 – 16.30.