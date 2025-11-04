Comunicat de presă – Expoziția de grup „Plus minus trei”

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 4-30 noiembrie 2025, în Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani, expoziția de grup „Plus minus trei”, cu lucrări semnate de artistele Marinela Asăvoaie, Carmen Ștefania Suceveanu și Ana Roua Vasilescu.

Denumirea expoziției pleacă de la punctul de vedere comun al celor trei expozante față de înțelegerea termenului de autoironie. Despre autoironie se spune că demonstrează inteligență emoțională. Autoironia se poate transforma dintr-un mecanism de critică într-o veritabilă modalitate de a explora vulnerabilitățile umane. Prin prezentarea propriilor anxietăți, defecte, obsesii, se creează o conexiune mai puternică cu privitorul. Publicul este provocat să privească într-un mod nou arta.

Referitor la tehnicile de lucru folosite de artiste, Marinela Asăvoaie experimentează cu diferite medii: performance, desen, pictură, fotografie, iar accentul cade pe mesajul acestora. Lucrările semnate de Carmen Ștefania Suceveanu sunt realizate în tehnici mixte, reprezintă studii și suprapuneri de structuri care ilustrează preocuparea artistei pentru materialitate. Ana Roua Vasilescu aduce pe simeze colaje în 3 D, instalații „site specific”, realizate din materiale reciclabile și neconvenționale, care ilustrează momente din viața personală și recompun scenografic locuri și stări.

Cele trei artiste sunt absolvente de studii superioare de artă la prestigioase universități din România. Marinela Asăvoaie a absolvit Universitatea de Arte din Oradea și este membră a U.A.P.R. Oradea, Carmen Ștefania Suceveanu a studiat la Universitatea de Arte ,,George Enescuˮ din Iași, iar Ana Roua Vasilescu este licențiată în scenografie – teatru de animație la Universitatea de Arte „Nicolae Grigorescu” (UNARTE) din București. În prezent, expozantele sunt profesoare de arte plastice în instituții de învățământ gimnazial și liceal din Botoșani. Pe lângă activitatea didactică, artistele sunt și participante la diverse expoziții organizate la Botoșani, în țară și în străinătate.

Curatorul expoziției este drd. Maria-Laura Tocariu. Va prezenta poeta Cristina Șoptelea.

Vernisajul va avea loc duminică, 9 noiembrie 2025, ora 12.00.

Intrare gratuită.

Program de vizitare: zilnic, orele 9.00-16.30.