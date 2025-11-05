Comunicat de presă – Expoziția „Dascăli și artiști botoșăneni”

Muzeul Județean Botoșani organizează, în perioada 4-30 noiembrie 2025, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă” Botoșani, expoziția „Dascăli și artiști botoșăneni”. Vor fi expuse 31 de lucrări semnate de 9 artiști profesioniști, cu studii universitare absolvite la diverse facultăți de artă din țară, a căror activitate artistică s-a împletit în mod fericit cu o carieră didactică de succes, desfășurată în instituții de învățământ botoșănene: Liceul „Ștefan Luchian” Botoșani, Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoșani, Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani, Școala nr. 8 „Elena Doamna” Botoșani și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Stâncești, comuna Mihai Eminescu.

Artiștii Dumitru Agavriloaie, Mihai Bejenaru (1955-2008), Radu Cotișel, Constantin Doroftei, Victor Foca, Victor Hreniuc, Gheorghe Stanciu, Teodor Valenciuc și Aristotel Vasiliu (1946-2021), ale căror lucrări se regăsesc și în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani, au fost dascăli care au influențat destinul a numeroase generații de pasionați de artă, de diverse vârste și profesii, elevi de gimnaziu și de liceu sau persoane care și-au regăsit drumul spre artă la vârste adulte, coordonându-i pe drumul sinuos al artelor vizuale.

Lucrările expuse – picturi în ulei pe pânză/ulei pe carton, lucrări figurative, cu tematică diferită, trecând de la portrete compoziționale la peisaje și naturi statice – merg către zona abstractului, reușind împreună să contureze o imagine de ansamblu a ceea ce se „producea” la Botoșani în artele vizuale ale anilor ʼ80-ʼ90.

În cadrul evenimentului expozițional va avea loc și lansarea cărții dedicate lui Teodor Valenciuc, decanul de vârstă al artiștilor-profesori botoșăneni, un volum scris de cunoscutul scriitor botoșănean Corneliu Filip, denumit ,,Punte peste generații – mărturii ale unui artist plastic nonagenar – Teo Valˮ.

Vernisajul expoziției se va desfășura sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ora 11.30.

Prezintă: Ana Coșereanu – muzeograf. Curator: Liviu Șoptelea – conservator, artist vizual.

Intrarea la vernisaj este gratuită.

Vă așteptăm!