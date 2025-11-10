Comunicat de presă – „Dimineți de toamnă la muzeu”

Muzeul Județean Botoșani vă invită, în perioada 15-16 noiembrie 2025, în intervalul orar 10.00 – 13.00, la ateliere de pictură pe pânză dedicate adulților pasionați de artă și de frumos. Acestea sunt concepute atât pentru începători, cât și pentru cei care au deja experiență artistică.

Lăsându-vă ghidați de sfaturile unui artist plastic talentat, veți putea experimenta utilizarea unor tehnici de lucru corecte, care să vă ofere libertatea de a crea sub semnul jocului de culori și umbre. Vă așteaptă o lume a imaginației și a emoțiilor, a transformării unei pânze albe într-o lucrare de artă!

Taxa de participare, care include și toate materialele, este de 50 lei/persoană.

Înscrierea se face la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com, până pe 14 noiembrie 2025, precizând numele și ziua de participare pentru care optați.

Vă așteptăm la Muzeul de Etnografie Botoșani să vă relaxați și să vă bucurați de această experiență artistică unică!