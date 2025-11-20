Comunicat de presa DIICOT: ” ZIUA Z”

Urmare a comunicatului de presă nr.1 din data de 19.11.2025, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Ieri, continuând seria de inițiative desfășurate începând cu anul 2018 la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub denumirea generică ”Ziua Z”, procurorii DIICOT, împreună cu Poliția Română și cu sprijinul Jandarmeriei Române, au derulat o operațiune de amploare la nivel național, în scopul destructurării unor grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, trafic de persoane și minori, pornografie infantilă, criminalitate informatică și spălare a banilor.

În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate aproximativ 46 kilograme canabis (drog de risc), 2 kilograme substanțe din categoria drogurilor de mare risc (heroină și cocaină) și a celor sintetice, grindere, cântare, dispozitive mobile, laptopuri, tablete și medii de stocare a datelor, 3 arme letale și 10 arme neletale, arme albe, sume de bani în lei, euro și alte valute, ceasuri de lux, bijuterii, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 23 de autoturisme, majoritatea din categoria lux.

În urma administrării probatoriului, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au luat măsura reținerii față de 91 de inculpați și cea a controlului judiciar față de alți 19 inculpați.

Până la această oră, față de 22 de inculpați, judecătorii de drepturi și libertăți au dispus măsura arestării preventive, urmând ca în cursul acestei zile, instanțele să se pronunțe și cu privire la celelalte propuneri formulate de către procurorii DIICOT privind luarea unor măsuri preventive.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.