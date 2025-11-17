luni 17 noiembrie, 2025
Comunicat de presă Conferințele Institutului ”A.D.Xenopol”

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Academia Română, filiala Iași împreună cu Biblioteca Județeană „M. Eminescu” din Botoșani vă invită la la conferința Dorohoiul, inima Țării de Sus a Moldovei vreme de două secole (1550-1750) susținută de prof. univ. dr. Petronel Zahariuc (director al Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”).

Evenimentul va avea loc joi, 20 noiembrie a.c, de la ora 14.00 și se vă desfășura în Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „M. Eminescu”.

Conferința continuă seria „De la istoria universală la istoria locală. Conferințele Institutului «A.D. Xenopol» la Botoșani” începută în 2023 și beneficiază de sprijinul financiar al companiei Elsaco Electronic.

