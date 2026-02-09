COMUNICAT DE PRESĂ Bilanțul activității ITM Botoșani în luna ianuarie

În cursul lunii ianuarie, în domeniul relațiilor de muncă, au fost efectuate 79 controale. Au fost dispuse 86 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, au fost aplicate 9sancţiuni contravenționale, din care un avertisment și 8 amenzi, în valoare de 344.000 lei.

In cadrul acestor controale efectuate, au fost depistate 8 persoane desfășurându-și activitatea fără întocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă, motiv pentru care s-au aplicat 3amenzi în valoare totală de 320.000 lei.

Deficiențele constatate au vizat:

- neeliberarea de către angajatori a documentelor aferente încetării activității de către

salariat (decizie de încetare, adeverință privind activitatea prestată, extras Revisal);

-nepăstrarea la locul de muncă a unei copii după contractul individual de muncă;

- lipsa evidenței timpului de muncă;

- neacordarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutive;

- neplata orelor de muncă suplimentare.

Angajatorii sancționați contravențional au încălcat prevederi ale legislației muncii, referitoare la:

- primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract

individual de muncă în formă scrisă;

- neîndeplinirea obligației de a ține la locul de muncă unde salariatul își desfășoară

activitatea evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea

orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului

inspectorilor de muncă aceasta evidență, ori de câte ori se solicita acest lucru;

- neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii ITM;

- transmiterea eronată a datelor în Reges-Online.

De asemenea, în luna ianuarie, Compartimentul Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă a eliberat 134 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 8 adeverințe eliberate în baza documentelor existente în arhiva ITM și un număr de 7 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

În domeniul securității și sănătății în muncă, în cursul lunii ianuarie, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- au fost efectuate controale la un număr de 74 agenţi economici, din care au fost

sancționați 60, au fost constatate 96 neconformităţi şi au fost dispuse 99de măsuri, fiind

aplicate 11 amenzi în valoare de 89.000 lei și 83 avertismente;

- au fost oprite din funcțiune 7 echipamente de muncă;

- Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani i-au fost comunicate 6 evenimente de

către angajatori;

- 9 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de

Muncă Botoșani;

- au fost înregistrate 5 persoane accidentate în accidente de muncă, toate cu incapacitate

temporară de muncă.

Cele mai des întâlnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

- fișele individuale de instruire ale lucrătorilor nu sunt însoțite de copia fișei de aptitudine

și nu sunt păstrate la conducătorul locului de muncă sau nu sunt semnate de persoana

care a verificat instruirea lucrătorilor;

- angajatorul nu a comunicat evenimentul la termen;

- semnalizare de securitate și sănătate în muncă incompletă;

- căi de acces blocate parțial;

- nu s-a efectuat evaluarea riscurilor și pentru grupurile sensibile la riscuri specifice;

- nu s-au desemnat lucrătorii care aplică măsuri de prim ajutor, stingere incendii și

evacuare lucrători;

- trusă sanitară lipsă sau neconformă;

- echipament individual de protecție inadecvat;

- căi de acces și ieșiri în caz de urgență neconforme;

- verificări periodice ISCIR depășite;

- instruire SSM insuficientă sau neadecvată.

Valoarea amenzilor aplicate de către ITM Botoşani, în luna ianuarie, în domeniile de competență, este de 433.000 lei.

