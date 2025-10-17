COMUNICAT DE PRESĂ 2000 de cursanți Cambridge Star

Cambridge Star atinge pragul de 2000 de cursanți – o poveste de succes în educația lingvistică din Botoșani

Centrul lingvistic Cambridge Star din Botoșani marchează un moment important în istoria sa: atingerea pragului de 2000 de cursanți activi!

Povestea Cambridge Star a început în 2012, cu un vis simplu, dar ambițios: acela de a aduce în Botoșani standardele educaționale ale Cambridge English Assessment și de a le oferi copiilor o șansă autentică de a-și forma competențele lingvistice într-un mediu de excelență.

De la primele grupe de cursanți până la comunitatea impresionantă de astăzi, parcursul centrului a fost definit de implicare, profesionalism și rezultate remarcabile.

De la primul cursant, la o comunitate de 2000 de elevi

La doar 8 ani, când limba română încă era un univers plin de curiozități, Ana M. a fost unul dintre cursanții primei generații care a trecut pragul Cambridge Star, pregătită să descopere limba engleză.

Un an mai târziu, în 2013, aceeași fetiță, alături de alți șase copii curajoși, a susținut primul examen Cambridge Pre A1 Starters. Pentru echipa Cambridge Star, acel moment a fost începutul unei tradiții: transformarea emoției din prima zi de curs în mândria unui rezultat obținut prin efort, perseverență și încredere. La acel moment, centrul număra doar 25 de cursanți, însă pasiunea și devotamentul profesorilor au făcut ca fiecare dintre ei să se simtă văzut, sprijinit și inspirat.

„Îmi amintesc perfect prima zi la Cambridge Star, însă nu știam pe atunci că acea sală de clasă avea să devină locul unde mi-am descoperit încrederea, vocea și bucuria de a învăța.

Pentru mine, examenele Cambridge au fost mai mult decât teste, au fost pași mici spre a crede în mine. Cambridge Star a fost începutul unei călătorii care m-a învățat că educația nu e doar despre note, ci despre cine devii în procesul de a învăța.” spune Ana M., 21 de ani, unul dintre cursanții primei generații Cambridge Star.

De atunci, fiecare copil care a trecut pragul Cambridge Star a adăugat o nouă pagină acestei povești. Unii au descoperit aici dragostea pentru limba engleză, alții și-au construit încrederea, au învățat să-și depășească emoțiile și să creadă în propriile abilități. În fiecare zâmbet de copil, în fiecare certificare obținută, se regăsește o parte din misiunea centrului – aceea de a forma nu doar elevi performanți, ci tineri curajoși și încrezători în propriul drum.

„Suntem profund recunoscători fiecărui copil, fiecărui părinte și fiecărui profesor care a contribuit la această poveste. Vă mulțumim din suflet, dragi părinți, pentru încrederea și sprijinul oferit de-a lungul anilor. Datorită vouă, s-a născut și a crescut comunitatea Cambridge Star, o comunitate unită prin aceleași valori: respectul pentru educație, dorința de progres și credința că fiecare copil își poate atinge potențialul atunci când este susținut.” transmite Elisabeta Maxim, directorul general Cambridge Star.

Privind în urmă, fiecare etapă din evoluția Cambridge Star vorbește despre excelență, pasiune și dorința de a aduce o schimbare reală în educație. În cei peste 13 ani de activitate, centrul a format tineri care privesc limba engleză nu ca pe o materie, ci ca pe o poartă deschisă către lume, încredere și oportunități. Astăzi, cu 2000 de cursanți activi și 3840 de candidați care au susținut examene Cambridge la toate nivelurile, de la cele pentru începători până la certificările avansate, Cambridge Star confirmă că excelența în educație se construiește pas cu pas, prin muncă, dedicare și

credință în potențialul fiecărui copil.

Privind spre viitor, centrul își propune să continue această misiune cu aceeași energie și viziune, adaptându-se permanent nevoilor unei lumi în continuă schimbare și rămânând un partener de încredere pentru părinți, elevi și întreaga comunitate.

„Dorim să transmitem mulțumiri sincere tuturor părinților care ne-au ales ca parteneri în educația copiilor lor. Încrederea pe care ne-ați acordat-o ne onorează și ne motivează să continuăm să oferim o educație de calitate, care să formeze nu doar elevi competenți, ci și tineri încrezători și curajoși. Fiecare rezultat obținut de copiii dumneavoastră este o confirmare a parteneriatului nostru și a efortului comun depus pentru a le oferi cele mai bune oportunități de dezvoltare” – echipa Cambridge Star.