Combină agricolă salvată de pompieri

O combină agricolă a fost salvată, sâmbătă după-amiază, după ce a luat foc în timp ce treiera floarea-soarelui, pe un câmp din localitatea Hlipiceni.

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Trușești și voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Hlipiceni au reușit să stingă incendiul la timp, împiedicând extinderea flăcărilor la utilaj și la culturile din apropiere.

Cauza probabilă: o scânteie mecanică. Datorită intervenției, combina și terenurile agricole au fost salvate!

Recomandări pentru agricultori de la ISU Botoșani: ✔️ verificați utilajele și dotați-le cu stingătoare; ✔️ alimentați doar în spații special amenajate; ✔️ izolați lanurile prin fâșii arate/discuite; ✔️ respectați regulile privind fumatul și focul deschis.

