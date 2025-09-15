Cod galben instabilitate atmosferică!

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o atenționare nowcasting de tip cod galben de ploi pentru o parte din județul Botoșani, astăzi, până la ora 16:30.

Localitățile vizate sunt: Dorohoi, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Ibănești, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Mileanca, Pomârla, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Cordăreni, Viișoara, Concești, Mitoc și Adășeni.

Sunt prognozate drecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula 15 l/mp, intensificări ale vântului cu viteze de 45…50 km/h, izolat grindină 1 cm.

Evoluţia fenomenelor meteorologice prognozate este permanent monitorizată prin Centrul Operaţional al ISU Botoșani.

Echipajele de pompieri de la toate subunitățile din județ sunt pregătite să intervină, în cel mai scurt timp, în sprijinul cetățenilor.

Pentru a preveni situațiile de urgență, recomandăm cetățenilor respectarea următoarelor măsuri:

- fiți prudenți atunci când vă aflați pe stradă și evitați deplasarea în zone cu panouri publicitare, copaci sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți;

- nu treceți prin dreptul clădirilor aflate în construcție sau care prezintă elemente arhitectonice ce pot fi smulse de vânt;

- parcați autoturismele la distanță sigură față de copaci sau stâlpi de electricitate;

- îndepărtați copacii sau ramurile uscate care, pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime sau pagube materiale;

- nu atingeți firele căzute la pământ;

- curățați șanțurile și rigolele de scurgere, pentru a permite evacuarea apelor pluviale;