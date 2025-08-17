Cod Galben de inundații și pe râurile Prut, Jijia și afluenții acestora

Hidrologii au actualizat prognoza și au anunțat că există risc de inundații pe râurile Prut, Jijia și afluenții acestora și au instruit Cod galben, valabil de astăzi, de la ora 12:00, până mâine, la ora 18:00.

Fenomenele prognozate sunt „scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE ”.

În acest context, ISU Botoșani a luat măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea operativă a potențialelor situații de urgență.

Evoluţia fenomenelor hidrologice prognozate este permanent monitorizată atât prin Centrul Operaţional al inspectoratului, cât și în teren de către Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență.