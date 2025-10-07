Hidrologii au emis o atenționare COD GALBEN de inundații pe râul Jijia și afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Sitna, valabilă de astăzi, de la ora 18:00, până pe 9 octombrie, la ora 12:00.

Fenomene prognozate: scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE.

Evoluţia fenomenelor hidrologice prognozate este permanent monitorizată atât prin Centrul Operaţional al inspectoratului, cât și în teren de către Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență.

Echipajele de pompieri de la toate subunitățile din județ sunt pregătite pentru a interveni, în cel mai scurt timp, în sprijinul cetățenilor.

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAȚIE:

Curățați șanțurile, rigolele și podețele pentru a permite scurgerea apelor. Mutați bunurile de valoare și animalele în locuri sigure. Închideți gazul, apa și electricitatea înainte de evacuare. Nu consumați apă direct de la sursă după inundație — doar fiartă sau verificată. Urmați instrucțiunile autorităților și fiți atenți la mesajele de avertizare.