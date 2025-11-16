Clona unui auto furat în Slovacia, oprită la Racovăț

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism marca Toyota Rav4, an fabricație 2020, care figura în bazele de date ca fiind semnalat furat din Slovacia.

În data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 22.55, în Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, o femeie, cu cetățenie română și ucraineană, în vârstă de 56 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Lituania.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că certificatul de înmatriculare prezentat la control nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui document autentic, fiind fals.

În continuarea verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat din Slovacia.

Cu privire la aspectele constatate, femeia a declarat că fiul ei a achiziționat autoturismul în Cehia, de la doi conaționali, contra sumei de 15.000 de euro, după care a rugat-o să ducă mașina acasă, fără a avea cunoștință despre faptul că autoturismul este semnalat furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunilor de tăinuire, uz de fals și conducerea unui autoturism cu numere false de înmatriculare, iar autovehiculul, în valoare de aproximativ 150.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAȘI