Circa 6000 de social-democrați botoșăneni, în frunte cu senatorul Doina Federovici și ministrul muncii, Marius Budăi, au fost prezenți la marele miting electoral al PSD de la Iași

De Ziua Europei dar și de Ziua Independenței, Partidul Social Democrat a organizat la Iași, un miting în care și-a lansat candidații la alegerile europarlamentare. Circa 6000 de social-democrați botoșăneni au fost prezenți la această manifestare. Alături de simpli membri de partid, la miting au participat întreg executivul Consiliului Județean, primari şi viceprimari din judeţ, şefi de instituţii publice, membri sau simpatizanţi, şi parlamentarii PSD, în frunte cu liderii partidului, senatorul Doina Federovici şi ministrul muncii, Marius Budăi.

La acest miting, președintele Liviu Dragnea a avut un discurs incendiar, în care a elogiat atât Ziua Europei, cea de-a doua noastră casă, cât și Ziua Independenței, amintind de istorica declarație a lui Mihail Kogălniceanu din ziua de 9 mai 1877.

”Ziua Europei este o zi pe care o cinstim, pentru că Europa este noua noastră casă. Occidentul ne-a ajutat, ne-a deprins cu civilizatia și îi suntem datorați. Dar această datorie trebuie să o plătim în moneda potrivită. Nu vreau să plătim această datorie altfel. Suntem un stat suveran, o națiune independentă și care datorează Europei multe. Trebuie să nu uităm de demnitatea, de mândria acestui popor. Astăzi sărbătorim Ziua Independenței. Astăzi este Ziua păcii, acea pace după care tânjesc popoarele. Acea pace pentru care există dorința, în cea mai mare parte în fiecare popor. Acea pace pentru care au murit milioane de oameni. Pacea ține de natura, de liniștea internă a unei națiuni. In același timp, e liniștea de care românii au nevoie, de siguranța pe care PSD-ul le-o oferă românilor. In 1877, Mihai Kogălniceanu a rostit: Suntem o națiune liberă și independentă- de atunci și până astăzi, am fost o națiune independentă, și vă întreb: De ce să nu rămânem așa, o națiune respectată în Europa și oriunde în lume? Noi vom trimite în Parlamentul European români patrioți. Vom trimite oameni care știu și care vor să lupte pentru țara lor. Jocul de defăimare a propriei țări trebuie să ia sfârșit. Lista noastră, acești oameni, sunt oameni hotărâți, tineri și plini de energie și curaj. Avem candidați curajoși. Nu am de gând să renunț, nu am de gând să dau înapoi. Noi suntem un partid prea mare pentru planurile pe care ei le au cu această țară. Democrația nu le permite să se joace cu guvernele, așa cum vor ei. Ei vor să fărâmițeze toate partidele mari! Noi suntem cei care guvernăm pentru români, aducem mai mulți bani în buzunarele românilor. Câtă vreme noi avem succes în guvernare, ei nu au șanse să ne bată democratic, și de aceea se folosesc de procurori și de campanii mincinoase în presă. Ce rămâne la capătul acestui război? PSD care face, Iohannis care stă! PSD care guvernează și opozitia care blochează? PSD care mărește pensii și salarii, sau Iohannis care stagnează? PSD care vrea pacea, sau Iohannis care vrea război? Un PSD care oferă? Iohannis care se pregătește să ia înapoi. Să fiți mândri de intențiile și rezultatele noastre! Toate au fost făcute cu bună credință. Am demonstrat că știm, putem și vrem. Noi am putut demonstra că putem. Asa cum am reușit în țară, așa vom reuși și în afara ei. Vă chem la vot, să apărăm salariile mărite, să apărăm locurile de muncă și dezvoltarea țării. Vă chem pe toți la vot. Vă mulțumesc și Doamne ajută” – a declarat Liviu Dragnea.

Prezentă la miting, Carmen Avram, candidată la alegerile europarlamentare din partea PSD, a declarat: ”Eu sunt pe jumătate moldoveancă. Școala am făcut-o în Iași, mama mea este din Iași, am locuit în Dacia și cred că nu există un cartier din Iași în care să nu am o rudă. Suntem la fel și vă cunosc la fel de bine. Iubesc felul în care Il iubiți pe Dumnezeu. Iubesc tot din acest loc. Vă cunosc foarte bine. Știu că în acești ani ați suferit din cauza acestor oameni care nu au avut nici Dumnezeu și nici dragoste de țară. Oameni care au încercat să vă dezbine. Acum mă uit cât de mulți sunteti, cât de frumoși sunteți. Nu au reușit să vă dezbine. Eu știu că, pe cât sunteți de buni, pe cât sunteți de blânzi și de loiali și solidari. Și dacă ați tăcut până acum, va veni ziua în care vă veți răzbuna, dar nu cu jigniri, ci prin mers la vot. Pe 26 mai se ridică Moldova toată.”

Rovana Plumb, în postura de candidată la alegerile parlamentare, impresionată de miile de membri ai partidului prezenți la miting: ”Asta este forța PSD! Voi sunteți PSD! Datorită vouă, PSD-ul a avut forța și inteligența de a aduce România în UE și NATO. Un parcurs european al României ireversibil. Asigurăm un trai mai bun pentru fiecare român. Avem cel mai bun program de guvernare. Avem un om care își iubește țara, președintele nostru, Liviu Dragnea! PSD a realizat cea mai mare majorare de pensii și salarii din istoria României. PSD vrea ca salariile noastre să fie egale cu cele din România. PNL, USR vor să desființeze salariul minim. Am primit o scrisoare de la cei care astăzi sunt consilieri ai lui Iohannis și mi-au spus că o creștere a salariului minim nu este decât o măsură antisocială și antieconomică. Noi vom crește salariile! Echipa noastră de europarlamentari este compusă din oameni care iși iubesc țara. PNL si USR au fost singurii care au votat împotriva țării. ”

Președintele organizației județene PSD Botoșani, senator Doina Federovici, a declarat la finele manifestării:” PSD Botoșani a arătat astăzi că este o echipă unită care își dorește să continue lucrurile bune pe care le-a început în 2016 pentru botoșăneni: venituri mai mari pentru salariați și pensionari, taxe mai mici, alocații pentru copii majorate, investiții în sănătate și educație, suport pentru fermierii noștrii! Mulțumesc celor aproximativ 6000 de colegi din PSD Botoșani dar și colegilor din toată Moldova care au fost astăzi de Ziua Europei la Iași pentru a arăta tuturor românilor că suntem lângă ei și ne dorim să mergem mai departe cu toate angajamentele asumate! Important este să fim uniți la Botoșani și în fiecare județ, să fim uniți noi toți moldovenii și toți românii și așa vom fi mai respectați în Uniunea Europeană și peste tot în lume! ”