CIR, UN CAMARAD DE NĂDEJDE

Pentru câinele de serviciu Cir, ziua de astăzi a reprezentat un bun prilej de a-și demonstra, încă o dată, abilitățile căpătate în specializarea patrulare și intervenție, în urma dresajului făcut la Centrul Chinologic ,,Dr. Aurel Grenlea” Sibiu al Ministerului Afacerilor Interne.

Cei 130 de copii și tineri din Ucraina și Republica Moldova, care participă la a cincea serie a Taberelor ARC 2025 de la Centrul de Agrement ,,Codrii de Aramă” Agafton, au avut ocazia să îl urmărească în cadrul unui exercițiu de disciplină canină și de intervenție.

Cir este un câine de serviciu din rasa ciobănesc german, în vârstă de șase ani și trei luni, cu o constituție robustă și un temperament sangvinic, care necesită o mână forte din partea unui conductor ferm și experimentat, pentru a obține rezultate bune la antrenamente și pe timpul misiunilor.

Din fericire, Andrei, subofițer în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean, este exact conductorul de care Cir are nevoie, astfel încât cei doi formează o echipă bine închegată, a cărei prezență și atitudine impune respect.

Copiii și reprezentații Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, organizatorii taberei, au fost încântați de prestația profesionistă a lui Cir, care împreună cu arhicunoscutul câine de serviciu Pih au atras exclamații de admirație.

Le dorim copiilor să aibă parte de o vacanță frumoasă și în siguranță pe meleagurile botoșănene, să lege prietenii trainice și să plece spre casă cu amintiri plăcute, care să dăinuie în timp.