Cinci tineri reținuți pentru tulburarea ordinii și liniștii publice la Dorohoi

La data de 23 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a cinci tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani, din comuna Cristinești, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceștia, la data de 23 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un parc din municipiul Dorohoi, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, s-ar fi agresat fizic reciproc, iar unul dintre aceștia ar fi folosit un spray iritant lacrimogen și un obiect contondent.

Prin actele comise de către tineri, a fost tulburată astfel ordinea și liniștea publică.

Cei cinci tineri au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați instanței de judecată, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.